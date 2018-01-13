سيول تبدأ في اتخاذ خطوات ضد واشنطن في نزاعهما حول تصدير الغسالات

بدأت كوريا الجنوبية في اتخاذ خطوات انتقامية مضادة لإجراءات الولايات المتحدة التجارية التي تفرض رسوما غير عادلة ضد الإغراق على الغسالات الكورية.

وقال تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية أمس الجمعة إن حكومة سيول طالبت بتعليق الامتيازات الجمركية للسماح بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية لكوريا الجنوبية. ويأتي هذا الإجراء بعد عدم تنفيذ الولايات المتحدة حكما في هذا الصدد صادرا عن هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية خلال فترة التنفيذ المحددة.

وتقول الحكومة الكورية الجنوبية إن رسوم مكافحة الإغراق التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الغسالات الكورية قد تسببت فى خسائر إجمالية بلغت قيمتها حوالي 711 مليون دولار، ومن ثم قررت أن تفرض رسوما جمركية على المنتجات الأمريكية.

وسيتم التعامل مع طلب كوريا الجنوبية حول تدابير التعرفة الجمركية الانتقامية خلال اجتماع هيئة تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، والمقرر عقده يوم 22 يناير. ولكن من المتوقع أن تصدر الموافقة الفعلية بعد بضعة أشهر، حيث يحتمل أن تثير الولايات المتحدة اعتراضا على مبلغ التعرفة الجمركية الذى قدرته كوريا، وأن تطلب وساطة منظمة التجارة العالمية.