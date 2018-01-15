صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية يتجاوز 10 تريليونات وون

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، بلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية 10.2 تريليون وون في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قيمة شراء الأسهم الكورية بواسطة الأجانب قد تجاوز قيمة بيعها للشهر الثامن على التوالى، خلال الفترة من شهر ديسمبر من عام 2016 وحتى شهر يوليو من العام الماضي.

ويرجع السبب في شراء الأجانب الأسهم الكورية إلى زيادة الأرباح التشغيلية للشركات الكورية، ومنها شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، وزيادة حجم الصادرات الكورية.

وأوضح التقرير أن المستثمرين الأمريكيين اشتروا بما قيمته 13.2 تريليون وون من الأسهم الكورية، واشترى الأوربيون بـ1.4 تريليون وون، فيما باع المستثمرون من الشرق الأوسط بما قيمته 3.3 تريليون وون، ومن آسيا بتريليون وون.

وقال التقرير إن قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب بلغت في نهاية العام الماضي 635.9 تريليون وون، أي 32.9% من إجمالي قيمة الأسهم الكورية.

أما قيمة السندات المالية الكورية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب فبلغت 98.5 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، أي 5.9% من إجمالي قيمة السندات المالية الكورية.