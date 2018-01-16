أعداد العاطلين عن العمل لفترة طويلة تسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا

أظهرت بيانات رسمية جديدة أن نحو 147 ألف مواطن كوري قد ظلوا عاطلين عن العمل لفترة تزيد عن 6 أشهر خلال العام الماضي. ويتجاوز هذا الرقم العام الأسبق بنسبة 10.5%.

كما يعد هذا الرقم أعلى من الأرقام المسجلة خلال الأزمات المالية في عامي 2000 و2009، كما أنه نسبة زيادته هي الأعلى منذ بدء جميع البيانات ذات الصلة في عام 2000.

وقد سجلت أعداد العاطلين عن العمل لفترات طويلة في كوريا نسبة 14.3% من بين إجمالي أعداد العاطلين، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًّا جديدًا أيضًا.

وبلغت تلك النسبة 7.5% في عام 2014، قبل أن ترتفع إلى 10% في عام 2015، ثم إلى 13.1% في عام 2016.

ويرى المحللون أن السبب في زيادة عدد العاطلين لفترات طويلة هو تدهور سوق العمل لمدة طويلة. وسجلت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية بين 15 و29 عامًا 9.9% في عام 2017، وهي أسوأ نسبة مسجلة حتى الآن.

وقد يكون العدد الفعلي للعاطلين عن العمل لفترات طويلة أعلى من الرقم المسجل، بالنظر إلى أنَّ بعض الباحثين عن الوظائف لا يبدؤون في البحث عن عمل إلا بعد تصنيفهم على أنهم غير نشطين اقتصاديًّا.