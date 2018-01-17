البنوك الكورية تنظم الحسابات الافتراضية تحت حسابات الشركات

قررت البنوك التجارية في كوريا الجنوبية تنظيم الحسابات المصرفية الافتراضية ضمن حسابات الشركات التي تُستخدم في التعامل بالعملات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن توجه هذه الخطوة ضربة كبيرة للتبادلات بالعملات الإلكترونية في كوريا، بعد أن توقفت البنوك المحلية عن إصدار حسابات افتراضية لتداول تلك العملات في العام الماضي.

وقال مصدر مسؤول في السلطات المالية اليوم الأربعاء إن عملية فحص تلك الحسابات مؤخرا أوضحت أنه من السهل استخدامها في غسيل الأموال، بسبب صعوبة تحديد ملاكها الحقيقيين. وأضاف المصدر أن الجهات الرقابية المالية ستطلب من البنوك التجارية تبادل معلومات الحسابات وعدم تنفيذ المعاملات ذات الصلة، وذلك ضمن إجراءات مكافحة غسيل الأموال.

ويذكر أنه يسمح في كوريا للشركات أو الجامعات التي غالبا ما تقوم بعمليات إيداع وسحب ضخمة، بفتح حسابات افتراضية عديدة ضمن حساباتها لتحديد العملاء والمعاملات المالية معهم. وقد استخدمت معظم التبادلات بالعملات الإلكترونية هذا الأسلوب، لكن البنوك المحلية توقفت عن إصدار حسابات افتراضية جديدة لها في العام الماضي. ومع ذلك، اتضح أن بعض التبادلات مازالت مستمرة عبر حسابات افتراضية.