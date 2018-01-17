الحكومة تعد إجراءات لدعم الشركات والمحلات الصغيرة

صرح وزير المالية الكوري "كيم دونغ يون" بأن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لدعم أصحاب الشركات والمحلات الصغيرة التى تواجه صعوبات نتيجة لارتفاع رسوم الإيجار، وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وأضاف "كيم" خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء مع مسؤولي الوزارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية، أن الحكومة ستعلن عن إجراءات الدعم التي تشمل تخفيض رسوم عمولات بطاقات الائتمان المفروضة على المتاجر الصغيرة، ووضع حد أقصى لرفع رسوم الإيجار.

وأكد "كيم" على أن أحد أهم السياسات الحكومية لهذا العام هو التنفيذ الناجح لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة التي تأثرت بهذا القرار.

ويذكر أنه تم اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو من العام الماضي، بنسبة 16%، ليصل إلى 7 آلاف و530 وون، وهو ما بدأ تطبيقه هذا العام، ومثل أكبر قفزة في مستوى الحد الأدنى للأجور في كوريا منذ عقديْن تقريبا.