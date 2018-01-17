انخفاض سعر بيتكوين نتيجة للقيود الكورية والصينية

انخفضت أسعار العملة الإلكترونية "بيتكوين"، التي تعد من أهم العملات الافتراضية، إلى قيمتها التي كانت عليها قبل شهر واحد، نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومتان الكورية والصينية.

وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن سعر بيتكون انخفض إلى 12 مليون وون، وهو السعر الذي كانت عليه قبل شهر واحد، بعد أن وصلت إلى مستوى 14 مليون وون في مركز خاص للتعامل بالعملات الافتراضية في لوكسمبرغ.

وأشار التقرير إلى أن أهم أسباب ذلك هو رسائل التحذير التي أصدرتها الحكومتان الكورية الجنوبية والصينية يوميا إلى سوق العملات الافتراضية.

وقال إن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري "كيم دونغ يون" ذكر في أحد برامج الراديو أن إغلاق مراكز التعامل بالعملات الافتراضية يمثل خيارا قائما للحكومة الكورية، بينما تتجه الصين حاليا إلى فرض المزيد من القيود عليها، حيث قررت الحكومة الصينية في العام الماضي حظر التعاملات بعملة بيتكوين على أراضيها، كما تخطط أيضا لمنع عمليات البحث عنها من خلال قطع الكهرباء عن مراكز البيانات التي تقوم بذلك.

وأورد التقرير بعض الآراء التي قللت من قوة تأثير تلك القيود الحكومية نظرا لمحدوديتها إزاء اتساع الفضاء الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت الذي يتم من خلاله تداول العملات الافتراضية، وهو ما يتطلب فرض قيود من جانب مختلف دول العالم.