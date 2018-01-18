البنك المركزي الكوري يتوقع 3% نموا للاقتصاد المحلي لهذا العام

جدد البنك المركزي الكوري توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بنسبة 3%، للعام الثاني على التوالي.

وقد سجل الاقتصاد الكوري نموا بالفعل بمعدل 3% في العام الماضي، وإذا سجل نفس النسبة في هذا العام أيضا حسب توقعات البنك المركزي، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عامي 2010 و2011.

وعقد " لي جو يول" محافظ البنك المركزي اجتماعا للجنة السياسات المالية اليوم، ثم أدلى بتصريحات للصحفيين قال فيها إنه يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكوري 3% في هذا العام، بزيادة 0.1% مقارنة مع توقعات البنك في شهر أكتوبر من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي توقع 2.8% نموا للاقتصاد المحلي في يناير من العام الماضي، ثم رفع توقعاته بمقدار 0.1% إلى 2.9% في أبريل، ثم حافظ على هذه النسبة في شهري يوليو وأكتوبر.

ويشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة من قبل البنك المركزي متساوية مع توقعات الحكومة الكورية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث توقعت جميعها 3% نموا للاقتصاد الكوري في هذا العام.

من ناحية أخرى، صرح البنك المركزي بأن اجتماع لجنة السياسات المالية قرر تجميد سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 1.5%.