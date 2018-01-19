صادرات شركات المغامرة الكورية تسجل أعلى مستوى في العام الماضي

أكتب :

2018-01-19 14:51:33

تحديث :

2018-01-19 16:06:00

صادرات شركات المغامرة الكورية تسجل أعلى مستوى في العام الماضي

طبقا لتقرير صادر عن اتحاد التجارة الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم صادرات شركات المغامرة الكورية 19 مليارا و850 مليون دولار في العام
الماضي، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بالعام الأسبق.
وأشار التقرير إلى أن صادرات شركات المغامرة قد شهدت زيادة للعام الرابع على التوالى منذ عام 2014 الذي تم فيه تسجيل نسبة زيادة بلغت 9.5%.
ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى زيادة حجم صادرات أجهزة التحكم والأجهزة المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات والشاشات المسطحة، بالإضافة إلى المنتجات الاستهلاكية مثل الصابون ومعجون الأسنان ومستحضرات التجميل إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة.

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