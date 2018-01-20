ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد

أكتب :

2018-01-20 16:18:25

تحديث :

2018-01-20 16:19:16

ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد

ما تزال أسعار النفط محليا في ارتفاع مستمر منذ صيف العام الماضي .
وطبقا لموقع "أوبينيت" لخدمة المعلومات حول أسعار النفط فإن سعر النفط خلال الأسبوع الثالث لشهر ينايرالحالي قد بلغ 1,551.5 وون للبرميل الواحد بزيادة 3.6 وون مقارنة بالاسبوع الثاني من الشهر الحالي. وهكذا تستمر موجة الارتفاع في سعر النفط بشكل ثابت منذ 25 أسبوعا.
وقال مصدر مسؤول في مؤسسة كوريا للنفط إن  ذلك يرجع الى أسباب عديدة منها تصريحات وزير الطاقة الروسي حول ضرورة الاستمرار في اتفاق خفض إنتاج النفط وعدم الاستقرار في إنتاج نيجيريا للنفط
وغيرها، وتوقع أن يستمر الارتفاع في أسعار النفط في المستقبل. 

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