انخفاض عدد السياح الأجانب لكوريا بنسبة 22.7% العام الماضي

طبقا لتقرير صادر عن مؤسسة تنمية السياحة الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، بلغ عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد 13 مليونا و340 ألف شخص في العام الماضي، بانخفاض نسبته 22.7% مقارنة بالعام الأسبق.

وأشار التقرير إلى أن عدد السياح الصينيين قد بلغ 4 ملايين و170 ألف شخص في العام الماضي، بانخفاض نسبته 48.3% مقارنة بالعام الأسبق، وذلك نتيجة للحظر الذي فرضته السلطات الصينية على السفر الجماعي إلى كوريا الجنوبية.

كما شهد عدد السياح القادمين من الهند انخفاضا بنسبة 37% في العام الماضي، ومن إندونيسيا 21.9%، ومن الفلبين 19.4%.

وظل عدد السياح اليابانيين والأمريكيين والكنديين في العام الماضي كما كان عليه في العام الأسبق بينما انخفض عدد السياح من بريطانيا بنسبة 6.7%، ومن ألمانيا بـ0.4%.

أما عدد السياح الوافدين من دول جنوب شرقي آسيا وفي مقدمتها فيتنام وتايوان وروسيا ومنغوليا وكازاخستان فقد شهد زيادة كبيرة.

وقال التقرير إن حصة السياح من الدول الآسيوية والشرق أوسطية من بين إجمالي عدد السياح الأجانب، زادت من 25% في عام 2016 إلى 33% في العام الماضي، محتلة بذلك المركز الأول ومتجاوزة حصة السياح الصينيين البالغة 31%.

ويرجع السبب في انخفاض عدد السياح الأجانب لكوريا الجنوبية في العام الماضي إلى التأثيرات السلبية من قضية نشر نظام "ثاد" في كوريا الجنوبية والقضية النووية لكوريا الشمالية.



