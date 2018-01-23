تنفيذ نظام الاسم الحقيقي في استثمارات العملات الرقمية في كوريا

قررت الحكومة الكورية الجنوبية تنفيذ نظام يفرض استعمال الاسم الحقيقي على المستثمرين في العملات الرقمية من أجل تأكيد حساباتهم الحقيقية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى منع عمليات المضاربة في العملات الرقمية.

ووفقا للسلطات المالية الكورية اليوم الثلاثاء، فإن ستة من البنوك التجارية التي توفر حسابات افتراضية لتبادل العملات الرقمية، سوف تقدم خدمات الإيداع والسحب فقط للأفراد الذين يؤكدون الحسابات باسمهم الحقيقي.

وسوف يتوجب على المستثمرين في العملات الرقمية استعمال نفس البنك في معاملاتهم.

وأوضحت مصادر مسؤولة في الدوائر المالية الكورية أن البنوك الستة، بما في ذلك بنك "شين هان" وبنك "نونغ هيوب"، قد قامت بتثبيت برامج كمبيوتر ذات صلة من أجل البدء في تنفيذ هذا النظام يوم 30 يناير.

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا النظام الذي يفرض التعامل بالأسماء الحقيقية في تداول العملات الرقمية، إلى فرض ضرائب على تلك المعاملات، وأيضا الحد من عمليات المضاربة.