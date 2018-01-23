أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطبيق إجراءات حماية تجارية ضد الواردات من الغسالات المنزلية الكبيرة والخلايا الشمسية، وهو ما ينتظر أن يؤثر سلبا على الشركات الكورية الجنوبية ذات الصلة.

وقال الممثل التجارى الأمريكي "روبرت لايت هايزر" فى بيان أصدره أمس الاثنين إنه قد اتضح للجنة التجارة الدولية الأمريكية أن الشركات الأمريكية تضررت بشكل خطير بسبب الواردات من تلك المنتجات، ومن ثم قدمت اللجنة عدة توصيات للرئيس "دونالد ترامب" في هذا الشأن، وقد وافق الرئيس على تلك التوصيات بالفعل. وتشمل هذه التدابير فرض تعريفة جمركية بنسبة 20% على أول 1,2 مليون وحدة من الغسالات المنزلية الكبيرة المستوردة، بما في ذلك الغسالات التي تنتجها شركة سام سونغ وشركة إل جي الكوريتان، وفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على ما يتجاوز هذه الحصة.

وسوف يتم تخفيض هذه النسب إلى 18% و16% في السنتين الثانية والثالثة على التوالي. وبالنسبة للوحدات التي تتجاوز تلك الحصة، فسوف يتم تخفيض ​​المعدل إلى 45% و40% في السنتين التاليتين. وبالنسبة للواردات من الخلايا الشمسية التى تزيد عن 2,5 غيغا واط، فسوف تفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 30% فى السنة الأولى و25% و20% فى السنتين الثانية والثالثة على التوالى، ثم تنخفض إلى 15% فى السنة الرابعة.