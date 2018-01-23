كوريا الجنوبية تقدم شكوى ضد الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية

تخطط الحكومة الكورية لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، بسبب إجراءات الحماية التجارية التي اتخذتها بشأن وارداتها من الغسالات المنزلية الكبيرة والخلايا الشمسية من كوريا الجنوبية.

وكشف وزير التجارة "كيم هيون تشونغ" عن هذه الخطة خلال اجتماع عُقِد في سيول اليوم الثلاثاء، حيث وصف الإجراءات الأمريكية بأنها "غير عادلة".

وقال إن كوريا الجنوبية، سوف تستجيب بشكل فعال لهذه الإجراءات من أجل حماية مصالحها الوطنية بما يتوافق مع حقوقها المكفولة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأكد "كيم"، الذي عمل في هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة، على أن فرصة كوريا الجنوبية في الفوز بهذه الدعوى قوية.

وقال الوزير إن الحكومة سوف تطلب إجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة لبحث التعويضات، وأضاف أنه إذا لم تحقق المحادثات نتائج مناسبة، فسوف تسعى سيول إلى إيقاف الامتيازات الجمركية للولايات المتحدة.