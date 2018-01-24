كوريا تسعى لتحقيق 3% نموا اقتصاديا هذا العام

قال "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية اليوم الأربعاء إن الوزارة وضعت أهدافا بتحقيق 3% نموا اقتصاديا، ومستوى 32 ألف دولار من نصيب الفرد من الدخل.

وأكد "كيم" أن وزارته ستتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف القيود وزيادة الدعم المالي السريع ضمن الجهود الرامية إلى تجاوز التغيرات الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة.

كما أكد أنها ستقوم بتطبيق الدرجة الثالثة من نظام الحافلات ذاتية القيادة على الطرق السريعة في ضواحى العاصمة سيول حتى عام 2020، بحيث يتم بموجب الدرجة الثالثة تسيير الحافلات بقيادة ذاتية مع وجود سائقيها.

وسيتم تطبيق الدرجتين الرابعة والخامسة من نظام القيادة الذاتية والتي يتم فيهما الاستغناء عن وجود السائقين حتى عام 2022.

