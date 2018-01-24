ستاندارد آند بورز تتوقع 2.8% نموا للاقتصادي الكوري

قالت مؤسسة "ستاندارد آند بورز غلوبال" المتخصصة في التصنيف الائتماني اليوم الأربعاء إنها رفعت توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بنسبة 0.25% في شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 2.8%.

وأرجع رئيس المحللين الاقتصاديين في المؤسسة "بول غرون والد" السبب في رفع التوقعات حول معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى التأثيرات الإيجابية لتعافي الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية على الاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الصادرات.

وتوقع أن يتجاوز معدل النمو في التجارة الكورية لهذا العام معدل النمو الاقتصادي الكوري نتيجة لتعافي حجم التجارة العالمية.

كما توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية إلى 3.2% خلال الربع الأول من هذا العام.

وقال إن المخاطر التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الكوري هي رفع سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة وسياسة الحماية التجارية الأمريكية.

