كوريا تحقق 3,1% نموا اقتصاديا في العام الماضي

أكتب :

2018-01-25 13:42:06

تحديث :

2018-01-25 17:13:02

كوريا تحقق 3,1% نموا اقتصاديا في العام الماضي

طبقا لتقرير أولي صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ معدل النمو الاقتصادي الكوري في العام الماضي 3.1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014 الذي بلغ فيه 3.3%.
وكان معدل النمو الاقتصادي الكوري قد بلغ 2.8% في عام 2016، للعام الثاني على التوالي.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الكوري قد توقع خلال الأسبوع الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري للعام الماضي إلى 3.1%، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.2%.
وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك المدني شهد تعافيا بسيطا في العام الماضي في الوقت الذي شهدت فيه الاستثمارات في الإنشاءات والمنشآت الصناعية زيادة كبيرة.
وبلغت نسبة الزيادة في الاستهلاك المدني 2.6% في العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ ستة أعوام.
أما حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية فقد زاد بنسبة 14.6%، وهو أعلى مستوى منذ سبعة أعوام.
كما أشار التقرير إلى أن حجم الصادرات زاد بنسبة 2% فيما زاد حجم الواردات بنسبة 7.2%.
وشهد الدخل القومي الإجمالي زيادة بنسبة 3.4% في العام الماضي، مسجلا أقل مستوى منذ خمسة أعوام.

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