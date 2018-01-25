السلطات المالية الكورية تحقق في معاملات العملات الافتراضية المشبوهة

قررت السلطات المالية في كوريا الجنوبية تشكيل فريق عمل للتحقيق في المعاملات المشبوهة في العملات الافتراضية من أجل القضاء على عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم المالية.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في تنفيذ المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال فيما يتعلق بالاستثمارات في العملات الرقمية يوم الثلاثاء القادم.

وستطلق وحدة التحريات المالية، التابعة للجنة الخدمات المالية، فريقَ العمل لتحليل المعاملات المشبوهة التي أبلغت عنها ستة بنوك محلية، من بينها بنك "شين هان" وبنك "كوك مين".

وبعد إجراء التحليل، ستحيل وحدة التحريات القضايا المتعلقة بالضرائب إلى مصلحة الضرائب الوطنية أو دائرة الجمارك الكورية، مع إرسال المعلومات المتعلقة بارتكاب الجرائم إلى الشرطة أو النيابة.

الجدير بالذكر أن البنوك المحلية ملزمة بتقديم تقارير إلى فريق التحقيقات عندما يتم إيداع أو سحب أكثر من 10 ملايين وون يوميًا أو 20 مليون وون أسبوعيا.

كما سيتم الإبلاغ عن المتداولين الذين يقومون بإجراء معاملات 5 مرات يوميًا أو 7 مرات أسبوعيا، على أنها معاملات مشبوهة.

