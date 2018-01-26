العملة الكورية هي الثانية عالميا من حيث معدل ارتفاع قيمتها مقابل الدولار الأمريكي

احتلت العملة الكورية "وون" المركز الثاني في العام الماضي من بين عملات دول مجموعة العشرين من حيث معدل ارتفاع قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

ويرجع السبب في ارتفاع قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي إلى تخفيف أزمة كوريا الشمالية وتحسن الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع سعر الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة.

وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الخميس، بلغت قيمة الوون الكوري 1070.5 وون مقابل الدولار الأمريكي الواحد في نهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 12.8% مقارنة بنهاية العام الأسبق، مسجلة بذلك أعلى نسبة زيادة منذ 13 عاما.

وأشار التقرير إلى أن قيمة اليورو الأوربي مقابل الدولار الأمريكي قد شهدت ارتفاعا بنسبة 14.1% في العام الماضي.

