سيول تبدأ في اتخاذ إحراءات لمفاضاة واشنطن في منظمة التجارة العالمية

أكتب :

2018-01-26 14:44:42

تحديث :

2018-01-26 14:57:22

سيول تبدأ في اتخاذ إحراءات لمفاضاة واشنطن في منظمة التجارة العالمية

قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس الخميس إنها تقدمت بشكوى ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية من أجل مواجهة التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على استيراد الغسالات المنزلية والخلايا الشمسية الكورية.
وأضافت الوزارة أن الحكومة الكورية أخبرت منظمة التجارة العالمية بأنها طالبت الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات ثنائية بينهما بناء على المادة الثانية عشرة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالحد من الاستيراد.
يذكر أن هذه المادة تنص على إعطاء فرص كافية للدول المصدرة  لإجراء مفاوضات مع الدول المستوردة قبل قيامها بالحد من الاستيراد.
وتخطط الحكومة الكورية لمطالبة الولايات المتحدة بتخفيف أو إلغاء الحد من استيراد الغسالات والخلايا الشمسية الكورية، وتقديم تعويضات مالية للشركات الكورية بناء على المادة الثانية من الاتفاقية.

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