تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في كوريا للشهر الثاني على التوالي

تراجعت ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع قيمة الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي.

وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي ، بلغ مؤشر ثقة المستهلكين 109.9 نقطة في شهر يناير الجاري، بانخفاض قدره 0.7 نقطة مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.

ويذكر أن قراءة المؤشر فوق 100 نقطة تدل على أن توقعات المستهلكين بالنسبة للاقتصاد أكثر تفاؤلا.

وحسب القطاعات الفرعية في المؤشر، انخفض مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية بخمس نقاط ليصل إلى 90 نقطة، وانخفض مؤشر الظروف الاقتصادية المتوقعة بثلاث نقاط ليصل إلى 102 نقطة.

وبلغ مؤشر المستوى المعيشي الحالي في يناير الجاري 102 نقطة، بانخفاض قدره نقطة واحدة مقارنة بالشهر الأسبق.

أما مؤشر الدخل الأسري المتوقع فبلغ 105 نقاط، بارتفاع قدره نقطة واحدة، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ شهر يناير عام 2011.

