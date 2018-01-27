ارتفاع صادرات منتج رقائق الدوائر المتكاملة لأعلى مستوى لها منذ 5 سنوات

أكتب :

2018-01-27 16:39:32

تحديث :

2018-01-27 16:39:32

ارتفاع صادرات منتج رقائق الدوائر المتكاملة لأعلى مستوى لها منذ 5 سنوات

إرتفعت صادرات كوريا الجنوبية العام الماضي لرقائق الذاكرة من نوعية الدوائر المتكاملة لاعلى مستوى لها منذ 5 سنوات.
هذا ووفقا لمصرف كوريا المركزي فإن متوسط مؤشر تصدير رقائق الدوائر المتكاملة ارتفع بنسبة 28% العام الماضي، حيث يعتبر ذلك أكبر إرتفاع في الصادرات منذ العام 2012 عندما قفزت الصادرات بنسبة 44% حينذاك.
يذكر أن رقائق الذاكرة من نوعية الدوائر المتكاملة تشمل رقائق "دي رام" و رقائق الذاكرة الوميضية وأنظمة أشباه الموصلات.
تجدر الإشارة إلى أنه على خلفية ارتفاع صادرات رقائق الدوائر المتكاملة، فإن شركة "اس كي هاينكس" شهدت نموا في مبيعاتها بنسبة 75% حيث بلغت 30.1 ترليون وون كوري، وحققت أرباحا تشغيلية بنسبة 319% حيث بلغت 13.7 ترليون وون العام الماضي. أما شركة سامسونغ للالكترونيات فقد حققت مبيعات بنحو 72 ترليون وون وأرباحا تشغيلية بنحو 34 ترليون وون كوري فقط في صادرات اشباه الموصلات.




  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>