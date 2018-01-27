ارتفاع صادرات منتج رقائق الدوائر المتكاملة لأعلى مستوى لها منذ 5 سنوات

إرتفعت صادرات كوريا الجنوبية العام الماضي لرقائق الذاكرة من نوعية الدوائر المتكاملة لاعلى مستوى لها منذ 5 سنوات.

هذا ووفقا لمصرف كوريا المركزي فإن متوسط مؤشر تصدير رقائق الدوائر المتكاملة ارتفع بنسبة 28% العام الماضي، حيث يعتبر ذلك أكبر إرتفاع في الصادرات منذ العام 2012 عندما قفزت الصادرات بنسبة 44% حينذاك.

يذكر أن رقائق الذاكرة من نوعية الدوائر المتكاملة تشمل رقائق "دي رام" و رقائق الذاكرة الوميضية وأنظمة أشباه الموصلات.

تجدر الإشارة إلى أنه على خلفية ارتفاع صادرات رقائق الدوائر المتكاملة، فإن شركة "اس كي هاينكس" شهدت نموا في مبيعاتها بنسبة 75% حيث بلغت 30.1 ترليون وون كوري، وحققت أرباحا تشغيلية بنسبة 319% حيث بلغت 13.7 ترليون وون العام الماضي. أما شركة سامسونغ للالكترونيات فقد حققت مبيعات بنحو 72 ترليون وون وأرباحا تشغيلية بنحو 34 ترليون وون كوري فقط في صادرات اشباه الموصلات.









