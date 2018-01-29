عدد المسافرين جوا في كوريا يسجل أعلى مستوى في العام الماضي

سجل إجمالي عدد المسافرين عبر الجو أعلى رقم في العام الماضي، رغم انخفاض عدد الرحلات الجوية بين كوريا الجنوبية والصين نتيجة لنشر نظام "ثاد" في شبه الجزيرة الكورية.

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر الجو 109 ملايين و360 ألف شخص في العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة بالعام الأسبق.

أما عدد المسافرين من وإلى كوريا الجنوبية عبر الجو فبلغ 76 مليونا و960 ألف شخص في العام الماضي، بزيادة 5.4% مقارنة بالعام الأسبق.

وأشار التقرير إلى أن عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية التي تربط بين كوريا الجنوبية والصين قد شهد انخفاضا بنسبة 29.8%، بينما زاد عدد المسافرين على الخطوط الجوية التي تربط كوريا الجنوبية مع اليابان بنسبة 26%، ودول جنوب شرق آسيا بـ17.9%، ودول أوربا بـ16.1%.

كما أشار التقرير إلى أن عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية المحلية بلغ 32 مليونا و410 آلاف شخص في العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة بالعام الأسبق.

وزاد حجم الشحن الجوي من وإلى كوريا الجنوبية بنسبة 6.1% في العام الماضي ليصل إلى 4 ملايين و320 ألف طن.

