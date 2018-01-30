تدهور مؤشر توجهات الأعمال في يناير

تدهور مؤشر معنويات الشركات الكورية الجنوبية فى شهر يناير بعد أن كان قد تحسن خلال شهرين متتاليين.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، إن مؤشر توجهات الأعمال في شهر يناير قد بلغ 78 نقطة، بانخفاض قدره 3 نقاط مقارنة بشهر ديسمبر.

وقال التقرير إن المؤشر الشهري انخفض في يناير للمرة الأولى بعد ثلاثة أشهر من نموه في نوفمبر وديسمبر.

ويذكر أن مؤشر توجهات الأعمال يقيس درجة ثقة الشركات في تنفيذ الأعمال. وإذا تجاوزت قراءة المؤشر 100 نقطة فإن ذلك يعني أن غالبية الشركات لديها نظرة إيجابية للاقتصاد.

وقد بلغ مؤشر الصناعات التحويلية للشركات الصناعية الكورية 77 نقطة، بانخفاض قدره 4 نقاط مقارنة بالشهر الماضي. ويعد هذا الرقم أقل رقم يتم تسجيله منذ أن حقق المؤشر 76 نقطة في فبراير من العام الماضى. كما انخفض مؤشر الشركات الكبرى في شهر يناير بشكل طفيف من 87 نقطة إلى 85 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشركات الصناعية الصغيرة بمقدار 8 نقاط ليصل إلى أقل مستوياته منذ 13 شهرا، وهو 63 نقطة.