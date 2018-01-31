سيول وواشنطن تعقدان الجولة الثانية من محادثات تعديل اتفاقية التجارة الحرة

تُعقد اليوم وغدا في العاصمة سيول الجولة الثانية من المحادثات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إن الجانبين سيجريان مناقشات معمقة حول القضايا التي أثيرت خلال الجولة الأولى من المحادثات. وسيمثل كوريا الجنوبية في هذه الجولة "يو ميونغ هي" مدير إدارة السياسات التجارية في وزارة التجارة، بينما يمثل الولايات المتحدة مساعد الممثل التجاري "مايكل بيمان".

وخلال الاجتماع الأول الذي عقد فى واشنطن يوم الخامس من يناير واستغرق ما يقرب من تسع ساعات، أكد الجانبان على مواقفهما الأساسية بعد تبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع. كما تحدثت كوريا خلال تلك المحادثات عن قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وسبل المعالجات التجارية كمجالات ذات اهتمام خاص بها، بينما تحدث الجانب الأمريكي عن اهتمامه بقطاعيْ السيارات وقطع غيارها.





