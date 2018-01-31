مجموعة من طلاب المدارس الصينية تزور جزيرة جيه جو

بدأت مجموعة من طلاب المدارس في مدينة بكين وغيرها من المناطق الصينية جولة مدرسية في جزيرة جيه جو الكورية أمس الثلاثاء، وستستغرق الجولة 5 أيام.

ودخلت المجموعة المكونة من 64 شخصا مطار جيه جو الدولي بعد ظهر أمس، بمن في ذلك مدرسون و36 طالبا متميزا من بكين و"سان دونغ" و"سان سي" و"هو نان".

ومن المقرر أن تقوم هذه المجموعة بزيارة إلى حديقة التفكير التي زارها الزعيم الصيني الأسبق "جانغ جو مين" والزعيم الصيني السابق "هو جين تا و"، وقرية "سونغ اوب" الفولكلورية، وقمة "سونغ سان" لطلوع الشمس، ومتحف الغواصات، وغيرها من الأماكن السياحية، ثم تعود إلى الصين يوم السبت.

ومن المقرر أن يجرب الطلاب الصينيون خلال جولتهم مختلف الأطعمة الكورية اللذيذة والصحية.

وينظم هذه الجولة كل من ​وكالة "هونغ إيك" للسفر، وقسم "كيه سي كيه" المسؤول عن الشؤون الكورية في لجنة "يون هاك" الصينية للرحلات المدرسية، التي تأسست في نوفمبر من عام 2016 في إطار سياسات الحكومة الصينية لتفعيل الرحلات المدرسية للمراهقين.

وصرح مصدر مسؤول في مؤسسة جيه جو للسياحة بأن زيارة المجموعة الصينية تكتسب معنى خاصا باعتبارها أول رحلة مدرسية تجري بعد تسوية النزاع بين الحكومتين الكورية الجنوبية والصينية بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع "ثاد" في كوريا الجنوبية، في شهر نوفمبر من العام الماضي.

