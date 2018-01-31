واشنطن تدرس فرض رسوم لمكافحة الإغراق على الرولمان بلي الكوري

تبحث الولايات المتحدة حاليا مسألة فرض رسوم مكافحة الإغراق على بعض أنواع الرولمان بلي الكوري الجنوبي، وذلك في سياق تكثيف ضغوطها التجارية ضد سيول.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس الثلاثاء أنها قررت مبدئيا فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% كرسوم لمكافحة الإغراق على المحامل المدببة المصنوعة في كوريا الجنوبية.

وأوضحت الوزارة أن المصدرين الكوريين يبيعون هذه المنتجات في الأسواق الأمريكية بأقل من أسعارها الحقيقية بنسبة تصل إلى 45%.

وأكد وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" أن بلاده تقدر علاقاتها مع كوريا الجنوبية، لكنه يتوجب على الشركاء التجاريين أن يلتزموا بالقواعد"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستواصل مراجعة جميع المعلومات المتعلقة بهذه القضية قبل اتخاذ قرار نهائي. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أوضحت أن حجم الواردات من بعض أنواع الرولمان بلي من كوريا الجنوبية قد بلغ في عام 2016 حوالي 60 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أول من أمس الاثنين قرارات مبدئية لمكافحة الإغراق ضد الواردات من ألياف البوليستر منخفضة الذوبان من كوريا الجنوبية وتايوان.

