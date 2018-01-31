شركة سام سونغ للإلكترونيات تسجل رقما قياسيا في أرباحها ربع السنوية

سجلت شركة سام سونغ للإلكترونيات مستوى قياسيا من الأرباح الفصلية في الربع الرابع من العام الماضي.

وقال تقرير صادر عن الشركة الكبرى في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن أرباحها التشغيلية فى الربع الرابع قفزت بنسبة 64,3% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق لتحقق رقما قياسيا 15 تريليونا و15 مليار وون.

وأضاف التقرير أن مبيعات الشركة زادت بنسبة 23,7% لتصل إلى 65 تريليونا و980 مليار وون خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الماضي. كما أشار إلى أن سام سونغ حققت أرباحا تشغيلية قياسية في قطاع الرقائق الإلكترونية خلال نفس الفترة، بلغت 10,9 تريليون وون.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم مبيعات سام سونغ خلال العام الماضي 2017 قد بلغت 239 تريليونا و58 مليار وون، بينما بلغ حجم أرباحها التشغيلية 53 تريليونا و65 مليار وون، وكلاهما أرقام قياسية تتحقق للمرة الأولى.





