زيادة كبيرة في حجم الصادرات الكورية في يناير

أكتب :

2018-02-01 15:04:12

تحديث :

2018-02-01 15:04:12

زيادة كبيرة في حجم الصادرات الكورية في يناير

زاد حجم صادرات كوريا الجنوبية في شهر يناير بنسبة 22.2% على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب القوي على رقاقات الذاكرة.
ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الخميس، بلغ حجم الصادرات الكورية في شهر يناير 49.21 مليار دولار.
ويعد هذا أكبر مستوى للصادرات الكورية الشهرية في شهر يناير، كما تعتبر نسبة الزيادة كبيرة جدا مقارنة مع نسبة 8.9% التي زادت بها الصادرات في ديسمبر.
كما زاد حجم الواردات أيضًا بنسبة 20.9% على أساس سنوي، لتسجل 45.5 مليار دولار، الشهر الماضي.
وبذلك بلغ حجم الفائض التجاري لكوريا الجنوبية 3.7 مليار دولار، وهو فائض للشهر الثاني والسبعين على التوالي.

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