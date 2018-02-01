تباطؤ الارتفاع في أسعار المستهلك في كوريا

أكتب :

2018-02-01 15:06:10

تحديث :

2018-02-01 15:06:10

تباطؤ الارتفاع في أسعار المستهلك في كوريا

ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأبطأ وتيرة منذ 17 شهرًا خلال شهر يناير الماضي.
وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 1% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعد أقل زيادة منذ 17 شهرًا، أي منذ أغسطس 2016.
وأرجع التقرير هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية.
وانخفضت أسعار الخضروات بنسبة 12.9%، مما أدى إلى انخفاض إجمالي بمقدار ربع نقطة مئوية.
كما انخفضت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 1.5% الشهر الماضي.

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