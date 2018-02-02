انتهاء الجولة الثانية بين سيول وواشنطن حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة

أكتب :

2018-02-02 11:29:51

تحديث :

2018-02-02 15:37:25

انتهاء الجولة الثانية بين سيول وواشنطن حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة

انتهت أمس الخميس الجولة الثانية من محادثات تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي استغرقت يومين.
وخلال هذه الجولة، مثلت كوريا الجنوبية "يو ميونغ هي" مديرة إدارة السياسات التجارية في وزارة التجارة، بينما مثل الولايات المتحدة مساعد رئيس مكتب التمثيل التجاري "مايكل بيمان".
وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن الجانبين تبادلا الآراء حول القضايا التي تم طرحها في الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت  يومي الخامس والسادس من شهر يناير الماضي في واشنطن بشأن إجراء تعديل على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
وأضافت الوزارة أن الجانب الكوري أكد على ضرورة أن تكون المحادثات مفيدة للطرفين في ظل مبدأ التوازن في المصالح.
واتفق الجانبان الكوري والأمريكي على عقد الجولة الثالثة القادمة في الولايات المتحدة على أن يتم تحديد موعدها لاحقا.

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