سعر بيتكوين يشهد انخفاضا حادا نتيجة للقيود التي تفرضها دول العالم

سجل سعر عملة "بيتكوين" الافتراضية انخفاضا حادا نتيجة لتزايد الملاحقات التنظيمية من عدد من الدول حول العالم.

وطبقا لما ذكره موقع "بلومبرغ" المتخصص في الشؤون الاقتصادية، كان يجري تداول وحدة "بيتكوين" عند مستوى 8 آلاف و449 دولارا في الساعة الخامسة و21 دقيقة من صباح اليوم الجمعة، بانخفاض نسبته 15.7% مقارنة بالأمس.

ويعد هذا أقل مستوى يتم تسجيله لقيمة بيتكوين منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو نصف أعلى مستوى تم تسجيله يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر من العام الماضي.

وترجع أسباب الخسائر في قيمة عملة "بيتكوين" الإلكترونية إلى تشديد اللوائح التنظيمية على أسواق العملات الافتراضية في عدد من دول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة واليابان والهند، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ثقة المستثمرين في أسواق العملات الإلكترونية بشكل كبير.

