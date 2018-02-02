100 تريليون وون قيمة العلامة التجارية لسام سونغ

طبقا لتقرير صادر عن شركة "براند فاينانس" العالمية للاستشارات التي يقع مقرها في بريطانيا، بلغت قيمة العلامة التجارية لمجموعة شركات "سام سونغ" الكورية 92.3 مليار دولار، محتلة بذلك المركز الرابع على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن قيمة العلامة التجارية لسام سونغ قد ارتفعت بنسبة 39% مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه سام سونغ المركز السادس بقيمة علامتها التجارية التي بلغت 66.2 مليار دولار.

وقال التقرير إن إجمالي حجم مبيعات سام سونغ قد شهد ارتفاعا كبيرا نتيجة تمتع أجهزة الهاتف الذكي الحديثة من طرازات "غالاكسي إس 8"، و"غالاكسي إس 8 بلاس"، و"غالاكسي نوت 8" بإقبال كبير من المستهلكين.

أما المركز الأول فاحتلته شركة "أمازون" الأمريكية حيث بلغت قيمة علامتها التجارية 150.8 مليار دولار بعد أن كانت في المركز الثالث في العام الماضي، وتلاها كل من "آبل" بـ146.3 مليار دولار، و"غوغل" بـ120.9 مليار دولار.

