هيئة الضرائب تفرض ضرائب على الدخل على تداولات العملات المشفرة

تراجع مصلحة الضرائب في كوريا الجنوبية إمكانية فرض الضرائب على تداولات العملات الافتراضية، كوسيلة للحد من الإقبال على البتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

وخلال اجتماع لجنة الاستراتيجية والمالية البرلمانية اليوم الجمعة، سأل النائب "تشونغ بيونغ كوك" عن حزب بارون المحافظ الصغير، المفوض عن مصلحة الضرائب الوطنية "هان سونغ هي" عما إذا كان من الممكن فرض ضريبة دخل، على عائدات التداولات على العملات الافتراضية.

وقال "هان" إن مصلحة الضرائب تبحث في هذه المسألة.

وردًا على سؤال حول التحقيقات الجارية حول أكبر موقع للتداول في البلاد "بيثومب"، قال "هان" إن أرباح العملات تعد دخلًا خاضعًا للضرائب، وأن المصلحة تحقق فيما إذا كان ذلك الموقع قد حاول التهرب من الضرائب أم لا.

وقد بدأت المصلحة تحقيقاتها في هذا الأمر الشهر الماضي.