توقعات برفع سعر الفائدة الأمريكي 4 مرات هذا العام

تزايدت التوقعات بأن الولايات المتحدة سوف تسرع في رفع سعر الفائدة الأساسي هذا العام، بما في ذلك احتمال تجاوز سعر الفائدة الأمريكي سعر الفائدة في كوريا، الشهر القادم.

وقال مكتب البنك المركزي الكوري في نيويورك اليوم الثلاثاء إن هناك توقعات متزايدة في دوائر المال الأمريكية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي هذا العام.

ووفقًا لاستطلاع رأي شمل 16 بنكًا استثماريًّا وأجراه المكتب يوم الجمعة الماضي، أعربت 6 بنوك منها عن اعتقادها بأن الولايات المتحدة سترفع الفائدة أربع مرات هذا العام. ويمثل هذا زيادة بمقدار بنكين مقارنة باستطلاع مماثل أجري قبل شهر.

وتوقعت 9 بنوك رفع سعر الفائدة 3 مرات هذا العام، بينما توقع بنك واحد رفع سعر الفائدة مرتين فقط.

وفي الوقت الحالي، يبلغ سعر الفائدة في كوريا الجنوبية 1.5%، وهو نفس مستوى الحد الأقصى من سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وإذا قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا في هذا الشهر، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة الأمريكي على نظيره في كوريا.

