المنتجات الكورية تواجه أكبر قيود في السوق الأمريكية

أكتب :

2018-02-06 16:14:38

تحديث :

2018-02-06 16:14:38

المنتجات الكورية تواجه أكبر قيود في السوق الأمريكية

كشف تقرير صادر عن رابطة التجارة الدولية الكورية أن المنتجات الكورية الجنوبية تواجه قيودًا أعلى على استيراد منتجاتها في الولايات المتحدة، أكثر من أي بلد آخر.
وأوضحت الهيئة التجارية في تقريرها الشهري اليوم الثلاثاء، أن منتجات كوريا الجنوبية تخضع لـ196 لائحة استيراد من مختلف الدول، من بينها 40 من قيود الاستيراد في الولايات المتحدة.
ومن بين القيود الأمريكية، تم فرض 30 منها نتيجة لتحقيقات مكافحة الإغراق، و8 ضمن حالات الرسوم التعويضية، و2 منها في صورة ضمانات.
وبحسب المنتجات، بلغت القيود على استيراد الصلب والمعادن 28 قيدًا، وتلتها المنتجات الكهربية والإلكترونية بخمسة قيود، بينما كانت القيود المتبقية على المواد الكيميائية ومنتجات النسيج.

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