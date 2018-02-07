اعتقال رئيس مجموعة بو يونغ بتهمة الفساد

تم اعتقال "لى جونغ كيون" رئيس مجموعة "بو يونغ" بتهمة التهرب الضريبي والاختلاس وخرق الثقة.

ووافقت المحكمة المركزية المركزية في سيول اليوم الأربعاء على طلب النيابة العامة باعتقال رئيس مجموعة شركات "بو يونغ" للإنشاءات والعقارات، قائلة إن معظم التهم قد ثبتت عليه، وأن المشتبه فيه قد يدمر الأدلة.

وتقول النيابة العامة إن "لي" متورط في سلسلة من الجرائم، بما في ذلك الحصول على أرباح غير عادلة بلغت أكثر من تريليون وون، أي حوالي مليار دولار، عبر الشركات الفرعية التابعة لمجموعة "بو يونغ"، وذلك عن طريق المبالغة في تكاليف البناء وتضخيم أسعار بيع الشقق.

كما يُتهم "لي" بارتكاب مخالفات للحصول على فوائد لعائلته وأقاربه، بما في ذلك مكافأة تقاعد بلغت 20 مليار وون لشقيق زوجته، واتباع تكتيكات ضغط لإعطاء المزيد من العمل لشركة مقاولات من الباطن يديرها ابن أخيه.





