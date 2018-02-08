سام سونغ تفوز بعقد لإنشاء مصفاة للبترول في الإمارات

فازت شركة سام سونغ للهندسة بعقد لإنشاء محطة ضحمة لتكرير النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلنت سام سونغ أمس أنها تلقت مذكرة للفوز بمشروع تعزيز مرونة تكرير النفط الخام الذي تبلغ قيمته حوالي 3.1 مليار دولار، من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

تجدر الإشارة إلى أن سام سونغ فازت بهذا العقد بالاشتراك مع شركة "سي بي آند آي" الهولندية، وبلغ نصيب الشركة الكورية 2.6 مليار دولار.

ومن المقرر أن ينفذ هذا المشروع في وحدة الرويس التي تعد أكبر الوحدات الصناعية في الإمارات، بحيث يضم إنشاء مصفاة جديدة لمعالجة 177 ألف برميل يوميا، وتعديل المصافي القائمة.

وتخطط سام سونغ لإنجاح هذا المشروع اعتمادا على قدراتها في تنفيذ المشروعات المماثلة وتجاربها المتعددة.

ويذكر أن سام سونغ أنجزت 6 مشروعات في وحدة الرويس التي سيتم فيها تنفيذ المشروع الجديد، من بينها مشروعان للتكرير لشركة أدنوك، ولهذا من المتوقع أن تتمكن من استغلال القوى العاملة ذات الخبرة والأجهزة وشبكة الشركات المتعاونة، إلى جانب التواصل الفعال مع شركة أدنوك.



