إنشاء مناطق خاصة للطائرات دون طيار في كيم جيه وكوريونغ

من المقرر أن يتم تخصيص منطقة للطائرات دون طيار في منطقتيْ "كيم جيه" بمقاطعة شمال "جولا"، و"كوريونغ" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".

وصرحت وزارة الأراضي والنقل الكورية اليوم بأنها قررت تخصيص هاتين المنطقتين لتكونا المنطقتين التاسعة والعاشرة للطائرات دون طيار في البلاد.

ويبلغ نطاق ارتفاع الطيران في المنطقتين 150 مترا فوق سطح الأرض، وتبلغ المساحة المخصصة للطيران في كيم جيه حوالي مليون و200 ألف متر مربع، وفي منطقة كوريونغ حوالي 20 ألفا و100 متر مربع.

ويمكن في المناطق المخصصة للطائرات دون طيار تطيير هذا النوع من الطائرات بغض النظر عن أوزانها.

ويوجد في كوريا 8 مناطق خاصة من هذا النوع، بما فيها منطقة أولجو التي تم تخصيصها مؤخرا إلى جانب مناطق تشونغ لا ومي هو تشون وكيم هيه.

وسيكون الاسمان الرسميان للمنطقتين الجديدتين الخاصتين بالطائرات دون طيار هما: "يو إيه 39 كيم جيه " و"يو إيه 40 كوريونغ".

وسيبدأ سريان مفعول القرار يوم 29 من شهر مارس القادم.

وتنوي الوزارة توسيع المناطق الخاصة للطائرات دون طيار في المستقبل من خلال التعاون مع جمعيات الهواة والحكومات المحلية والمؤسسات ذات الصلة.

