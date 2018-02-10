تواصل التعافي الاقتصادي في كوريا الجنوبية نتيجة لزيادة الصادرات

طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتخطيط الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، شهد حجم الإنتاج الصناعي والاستثمار انتعاشا للشهر الثاني على التوالي، نتيحة لزيادة الصادرات.

وتوقع التقرير أن يتواصل التعافي الاقتصادي في كوريا بفضل الانتعاش الاقتصادي العالمي وزيادة الصادرات الكورية.

كما توقع أن تواجه البلاد بعض المخاطر الناجمة عن زيادة نسبة بطالة الشباب في الداخل، وتوسع سياسات الحمائية التجارية وتطبيع السياسات النقدية في الدول الرئيسة الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن كوريا شهدت زيادة في معدلات التوظيف في مجالات الإنتاج والإنشاءات، بينما شهدت انخفاضا في مجال الصناعات الخدمية، وذلك خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، الذي بلغ فيه عدد الوظائف الجديدة 253 ألفا.

كما أشار التقرير إلى أن بسبة بطالة الشباب زادت لتصل إلى 9.2% في ديسمبر.

وشهد حجم الصادرات الكورية زيادة بنسبة 22.2% في شهر يناير الماضي، مسجلا بذلك زيادة للشهر الخامس عشر على التوالي.

