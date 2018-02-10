وضع معيار جديد للقيود المفروضة على الحقائب الذكية

أكتب :

2018-02-09 15:29:07

تحديث :

2018-02-09 15:53:36

وضع معيار جديد للقيود المفروضة على الحقائب الذكية

من المقرر أن يتم وضع معيار جديد يطبق على حقيبة سفر ذكية تعمل ببطارية "ليثيوم" ليسمح لركاب الطائرات بالسفر معها.
وقالت وزارة الأراضي والنقل الكورية إن المعيار الجديد  سيدخل  حيز التنفيذ في غضون شهر فبراير الجاري.
وبموجب هذا المعيار الجديد سيمكن لركاب الطائرات السفر مع الحقائب الذكية بشرط أن تكون بطاريتها من الليثيوم بسعة تقل عن 160 واط لكل ساعة.
ويذكر أنه يتعين حاليا على ركاب الطائرات  الخضوع لفحص حقائبهم الذكية لنزع بطاريات "الليثيوم" منها، نظرا لأن هذه البطاريات قد تتسبب في حدوث مخاطر الاحتراق في مناطق شحن الأمتعة.

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