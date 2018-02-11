احتجاج الوفد الايراني بسبب استثنائه من توفير الهواتف الذكية الأولمبية

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق هذا الاسبوع أن الرياضيين الايرانيين لن يحصلوا على هواتف ذكية مجانية لأولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية وذلك بسبب العقوبات الدولية على ايران. لكن بعد يومين من ذلك تراجعت اللجنة الأولمبية الدولية عن قرارها بعد احتجاج ايران على هذه الخطوة.

هذا ورغم تراجع اللجنة الأولمبية، فإن ايران ما زالت غير راضية وبدأت في استهداف شركة سامسونغ للإلكترونيات بشكل مباشر بدلا من اللجنة الأولمبية الدولية، حيث طالبت باعتذار رسمي من عملاق التكنولوجيا الكوري.

كما نقلت وسائل اعلام محلية ان النيابة العامة قالت إنه سوف يتم استدعاء رئيس الفرع المحلي لشركة سامسونغ من اجل التحقيق معه حول الإهانة التي تعرض لها الوفد الرياضي الايراني.

يذكر أن شركة سامسونغ شريكة اللجنة الاولمبية الدولية في تنظيم الالعاب الشتوية كانت قد وزعت اكثر من أربعة الاف جهاز هاتف ذكي من نوع غالاكسي نوت8 النسخة الأولمبية لكل الرياضيين المشاركين والمسؤولين الأولمبيين الذين سوف يزوروا بيونغ تشانغ اثناء الفعالية الرياضية، لكن كانت هناك مخاوف من ان الأجهزة التي سوف يتم تقديمها لبعض الدول مثل كوريا الشمالية وايران يمكن ان تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على هذه الدول.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأولمبية كانت قد اعلنت ان الأجهزة سوف يتم تقديمها لرياضي هذه الدول بشرط استعادتها بعد انتهاء الفعالية الرياضية، ثم تراجعت اللجنة الأولمبية لاحقا عن ذلك وقررت تقديم الهواتف الذكية لأعضاء الوفد الايراني من دون أي شروط.

