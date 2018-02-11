امتلاء معظم حجوزات الطيران بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة

تم حجز كل الرحلات وبشكل كامل تقريبا لدى شركات الطيران الكورية وذلك قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والتي من المقرر ان تبدأ الخميس المقبل.

هذا وقد بلغ معدل الحجوزات لدى شركات الطيران الكورية للفترة ما بين يومي الأربعاء والأحد المقبلين نسبة 97%. حيث يبدو ان ذلك بسبب سفر المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى الخارج أثناء فترة العطلة أو لعودة الطلاب الكوريين من الخارج لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة مع أسرهم والتي تتجمع فيها الأسر الكورية تقليديا.

يذكر ان نسبة حجوزات الطيران على شركة الخطوط الجوية الكورية لوجهات في منطقة أوقيانوسيا مثل استراليا ونيوزيلندا وغوام سايبان قد ارتفعت لنسبة 87%، في حين ان نسبة الحجوزات على شركة اسيانا للطيران لنفس الوجهة قد سجلت ارتفاعا بنسبة 82.1%.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تسجيل حجوزات طيران بنسبة 80% تقريبا إلى وجهات مثل اليابان والصين ودول جنوب شرق اسيا.





