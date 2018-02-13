تراجع حجم الاقتصاد الخفي في كوريا الجنوبية

طبقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الخفي حول العالم، بلغ معدل حجم الاقتصاد الخفي في كوريا الجنوبية 19.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، بعد أن كان هذا المعدل 29.13% في عام 1991، و26.97% في عام 1997، و30% في عام 1998، و23.86% في عام 2008.

وقد تم إعداد التقرير بواسطة البروفسور "بريدريخ شنايدر" من جامعة "لينتس" النسماوية، والباحث الاقتصادي "رياندرو مدينا" من صندوق النقد الدولي، عن طريق تحليل حجم الاقتصاد الخفي في 158 دولة حول العالم، خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل حجم الاقتصاد الخفي في 158 دولة بلغ 27.78% في عام 2015 بعد أن كان 34.51% في رعام 1991.

