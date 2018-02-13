تراجع حجم إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية للعام الثاني على التوالي

طبقا لتقرير صادر عن الاتحاد الكوري لصناعة السيارات اليوم الاثنين، بلغ حجم إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية 4 ملايين و114 ألفا و913 سيارة في العام الماضي، محتلة بذلك المركز السادس على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج السيارات في العام الماضي شهد تراجعا بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الأسبق.

وأرجع التقرير السبب في تراجع حجم إنتاج السيارات إلى انخفاض حجم الطلب في السوق الأمريكية وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب في السوق المحلية.

واحتلت الصين المركز الأول بإنتاج 29 مليونا و15 ألفا و400 سيارة، وتلتها الولايات المتحدة بـ11 مليونا و182 ألفا و44 سيارة، ثم اليابان بـ9 ملايين و684 ألفا و146 سيارة، وألمانيا بـ6 ملايين و50 ألفا و973 سيارة، والهند بـ4 ملايين و779 ألفا و849 سيارة.

