تجاوز قيمة الدين الحكومي لكل فرد كوري جنوبي 13 مليون وون

أكتب :

2018-02-12 14:17:39

تحديث :

2018-02-12 14:22:34

تجاوز قيمة الدين الحكومي لكل فرد كوري جنوبي 13 مليون وون

تجاوزت قيمة الدين الحكومي الذي يتوجب على كل فرد كوري جنوبي تسديده، 13 مليون وون.
وطبقا لتقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للبرلمان الكوري أمس الأحد، بلغت قيمة الدين الحكومي لكل فرد كوري جنوبي 13 مليونا و4754 وونا يوم السبت الماضي، بعد أن كان 6 ملايين و310 آلاف وون في عام 2008، الذي تعرض فيه العالم لأزمة مالية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة الدين الحكومي بلغ 671 تريليونا و503 مليارات و800 مليون وون يوم السبت الماضي، بزيادة قيمتها 4 تريليونات و603 مليارات و800 مليون وون مقارنة بنهاية العام الماضي.
ويرجع السبب في زيادة حجم الدين الحكومي إلى تفوق حجم الإنفاق المالي المستخدم في الإنعاش الاقتصادي والرفاهية، على حجم الدخل الحكومي.
يذكر أن حكومة الرئيس "مون جيه إين" قررت زيادة الإنفاق الحكومي لهذا العام بنسبة 7.1% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قد يسبب عجزا في الميزانية الحكومية بقيمة 28 تريليونا و500 مليار وون خلال هذا العام.

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