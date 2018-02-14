سيول تشكو واشنطن أمام منظمة التجارة العالمية

أكتب :

2018-02-13 16:52:40

تحديث :

2018-02-13 16:52:40

سيول تشكو واشنطن أمام منظمة التجارة العالمية

قال وزير التجارة الكوري "كيم هيون تشونغ" إنه سيتم تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية في شهر مارس القادم ضد قرار الولايات المتحدة برفع رسوم مكافحة الإغراق على الغسالات الكورية ولوحات الطاقة الشمسية.
وجاءت تصريحات الوزير الكوري أمس الاثنين أمام اللجنة البرلمانية للتجارة والصناعة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وقال "كيم" إن الحكومة كانت تعتزم تقديم هذه الشكوى في فبراير، لكنها أجلت ذلك بسبب المفاوضات ذات الصلة التي تجري مع الولايات المتحدة.
وأضاف أنه إذا قررت المنظمة الحكم لصالح كوريا الجنوبية وتجاهلت الولايات المتحدة تنفيذ الحكم؛ فسوف تفرض كوريا الجنوبية تعريفات جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية.

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