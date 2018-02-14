جنرال موتورز تغلق مصنعها في كون سان

قررت شركة تصنيع السيارت الأمريكية الكبرى "جنرال موتورز" إغلاق أحد مصانعها الأربعة في كوريا الجنوبية، مما سيؤدي إلى فقدان نحو ألفي وظيفة.

وقالت شركة "جنرال موتورز" في بيان صحفي اليوم إنها ستغلق مصنعها لتجميع السيارات في مدينة "كون سان" بمقاطعة شمال جولا، في أواخر شهر مايو القادم.

وقال "قاهر كاظم" الرئيس التنفيذي للشركة في كوريا الجنوبية إن هذا الإجراء الضروري يعد خطوة صعبة أولية ضمن عملية إعادة هيكلة أعمال الشركة في كوريا الجنوبية.

وصرح مسؤول آخر بالشركة في كوريا الجنوبية إن هذا القرار جاء بعد التوصل إلى استحالة مواصلة التحول، مع الحفاظ على جميع معدات الإنتاج.

يُذكَر أنَّ مصنع "كون سان" الذي كان ينتج سيارات كروز صغيرة وسيارات أورلاندو متعددة الأغراض، ظل يعمل في حدود 20% من طاقته الاستيعابية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

