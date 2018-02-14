ترامب يتعهد بتعديل أو إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعديل أو إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، ووصف مجددا هذه الاتفاقية بأنها "سيئة للغاية"، حيث لم يسفر عنها سوى خسائر للولايات المتحدة.

وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إن "ترامب" أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع عقده مع مجموعة من نواب الكونغرس من الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

ووصف "ترامب" اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية مع كوريا الجنوبية، التي أبرمت في عام 2012، بأنها "كارثة"، وتعهد بأن تعيد الولايات المتحدة التفاوض حولها للتوصل إلى "صفقة عادلة" أو أن "تلغيها تماما".

كما اتهم "ترامب" الصين بأنها تعمل على تفكيك قطاع صناعة الصلب والألمنيوم الأمريكي، وقال إنه "ينظر في جميع الخيارات في هذا الصدد، بما في ذلك الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد.

وأشاد "ترامب" بقرار شركة "جنرال موتورز" إغلاق أحد مصانعها الأربعة فى كوريا الجنوبية، وقال إنها سوف تعود إلى ديترويت.



