استعادة النمو في الوظائف في كوريا مستوى 300 ألف في يناير

أكتب :

2018-02-14 11:37:10

تحديث :

2018-02-14 11:37:10

استعادة النمو في الوظائف في كوريا مستوى 300 ألف في يناير

انتعش معدل النمو في التوظيف في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 300 ألف للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، نتيجة لتحسن فرص العمل في قطاع الصناعات التحويلية.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف في شهر يناير الماضي 26,2 مليون، بزيادة قدرها 334 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويذكر أن عدد العاملين قد ارتفع بمقدار 314 ألفا في سبتمبر من العام الماضي، ثم ظل النمو في عدد الوظائف أقل من مستوى 300 ألف لثلاثة أشهر متتالية.
وبلغ معدل العمالة الإجمالي في البلاد 59,5%، بينما ظل معدل البطالة دون تغيير عند مستوى 3,7% خلال الشهر الماضي.
وبلغت نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما 8,1%، أي أعلى بـ1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



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