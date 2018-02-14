كوريا ستقرر حول دعم جنرال موتورز بعد مراجعة خطتها الاستثمارية

صرح وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري الجنوبي "بيك إين كيو" بأن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستقدم دعما ماليا لشركة "جنرال موتورز" لصناعة السيارات في كوريا، بعد مراجعة خطط الشركة في مجال الاستثمار وإعادة الهيكلة.

وأضاف الوزير "بيك" في تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين أمس الثلاثاء في المجمع الحكومي في مدينة سيجونغ، ردا على سؤال حول إمكانية تقديم الحكومة الكورية دعما للشركة الأمريكية، أنه لا يستطيع تقديم أي تعهد فيما يتعلق بخطة الدعم لأن الشركة لم تقدم خططا محددة بشأن استثماراتها الجديدة.

وأشار "بيك" إلى أنه ينوي ترتيب اجتماع مع مسؤولى شركة "جنرال موتورز" فى أقرب وقت لبحث سبل تخفيض تداعيات قرار إغلاق مصنع الشركة في مدينة "كون سان"، إلى أقل حد ممكن.

وكانت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات قد أعلنت أمس أنها ستغلق أحد مصانعها الأربعة في كوريا الجنوبية في شهر مايو القادم، حيث ظل المصنع يعمل بنسبة 20% فقط من طاقته الإنتاجية خلال السنوات الثلاث الماضية.





